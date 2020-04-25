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Ekonomi

Kara yollarında durum

2020-04-25 08:32:56 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Anadolu Otoyolu Kavşağı-İmes Kavşağı arasında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolunun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24'üncü kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25'inci kilometreleri arasında Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 23-25'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İspir-Erzurum yolunun 14-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 34-36'ncı kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-18.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kumluca-Antalya yolunun 29-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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