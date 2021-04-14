Kara yollarında dijitalleşme dönemi başlıyor

Karaismailoğlu, Kara yollarımızda dijitalleşme dönemini başlatıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020’de akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili eylem planının ortaya koyulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, “Biz de bu belgeye uygun olarak gerekli adımları atıyoruz” diye konuştu.

Verimlilik takip edilecek

Karaismailoğlu,“Verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda tüm kara yollarımızı gerek hareketlilik gerek verimlilik gerek güvenlik açısından yönetecek, kontrol edecek bir sistemi hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Sayıları artacak

Karaismailoğlu, “Önümüzdeki dönemde tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebilecek akıllı otoyollarımızın sayıları artacak” bilgisini de verdi. Ticaretin en hızlı şekilde yapılabilmesi ve mesafelerin kısaltılması için tüm ulaşım modlarının entegre çalışabilmesinin önemine işaret etti. Bu nedenle tüm ulaşım sistemlerinin ‘bütünleşik mod’ esasına göre değerlendirildiğini belirtti.