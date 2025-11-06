  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kara yollarında çalışmalar sürüyor! Sürücüler dikkat etmezse yol çileye dönebilir!
Yerel

Kara yollarında çalışmalar sürüyor! Sürücüler dikkat etmezse yol çileye dönebilir!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kara yollarında çalışmalar sürüyor! Sürücüler dikkat etmezse yol çileye dönebilir!

Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde sürücülerin hız düşürmesi ve uyarı levhalarına dikkat etmesi gerektiğini duyurdu. Tekirdağ-Silivri yolunun 4 ile 8. kilometreleri arasında devam eden çalışmalar nedeniyle trafik akışı tek yönden gidiş-geliş şeklinde kontrollü veriliyor. Yetkililer, yol güzergahında zaman zaman yavaşlama ve beklemelerin yaşanabileceğini belirtiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Adana-Mersin Otoyolu'nun Liman Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Liman D Kapısı çıkışına (İsmet İnönü Bulvarı) yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Samsun Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları dolayısıyla havalimanı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Söke-Kuşadası yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım, Seydikemer-Söğüt yolunun 0-13 ve Hadim-Alanya yolunun 5-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fatsa-Aybastı yolunun 41-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

