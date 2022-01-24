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Kara yolları KGM yol durumu sorgula!

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı sebebiyle bazı yollar kapalı durumda. Yola çıkmaya hazırlananlar ise yol durumunu araştırıyor. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı? KGM yol durumu güncel

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:43:00 -
Kara yolları KGM yol durumu sorgula!

Türkiye’nin büyük kısmı kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple yola çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı hangi yolların açık olduğunu merak ediyor. Bu sebeple Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durumunun nasıl nereden sorgulanacağını merak ediyor.

Kara yolları KGM yol durumu sorgula!

Karayolları Genel Müdürlüğü anlık olarak yol durumunu web sitesi ve resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. Son olarak İstanbul-Ankara yolunun açıldığı paylaşıldı.

 

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