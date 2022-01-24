Türkiye’nin büyük kısmı kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple yola çıkacak olan vatandaşlar hangi yolların kapalı hangi yolların açık olduğunu merak ediyor. Bu sebeple Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durumunun nasıl nereden sorgulanacağını merak ediyor.

Kara yolları KGM yol durumu sorgula!

Karayolları Genel Müdürlüğü anlık olarak yol durumunu web sitesi ve resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. Son olarak İstanbul-Ankara yolunun açıldığı paylaşıldı.