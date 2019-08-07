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Kara Tren Balıkesir’e geri dönüyor

TCDD Genel Müdürlüğü’nün Manisa’nın Yunus Emre Belediyesi’ne kiraladığı buharlı lokomotif Balıkesir’e geri dönüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:33
Kara Tren Balıkesir’e geri dönüyor

TCDD Genel Müdürlüğü’nün Manisa’nın Yunus Emre Belediyesi’ne kiraladığı buharlı lokomotif Balıkesir’e geri dönüyor.


AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, yaptığı açıklama ile bir süre önce Manisa’ya verilen kara trenin Balıkesir’e geri kazandırılacağını açıkladı. Aydemir yaptığı açıklamada; "Balıkesir’imizin simgelerinden biri haline gelmiş kara trenin Balıkesir Gar’ının Cengiz Topel Caddesi girişinde sergilenmekte iken sergilendiği alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilmesi ve trenin bakıma ihtiyaç duyması üzerine taşınmıştı. Gerek Bölge Müdürlüğümüz gerekse TCDD genel müdürlüğümüz nezdinde ortaklaşa yaptığımız çalışmalar neticesinde bakım onarımı yapılarak ilimize kazandırılması konusunda mutakıp kalmış idik. Şimdi fotoğraflarda da görüldüğü üzere her aşamasını takip ettiğimiz “KARA TREN’imiz” bakım onarımı yapılmakta olup sessiz sedasız sökülerek taşındığı ilimize bir gelin gibi süslenerek inşallah 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tekrar Balıkesir’imizin hakkettiği biçimde yerini alacaktır. Bu süreçte ilimizin değerlerine sahip çıkan takip edip bizlere destek olan tüm Balıkesirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere konunun sıcak ve gündemde kalmasını sağlayan yerel basınımızın güzide temsilcilerine, göstermiş olduğumuz Balıkesir’imizin hassasiyetlerine kayıtsız kalmayan TCDD genel müdürümüz, bölge müdürümüz başta olmak emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:33
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