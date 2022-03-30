Kara Tahta’da İskender kim? Kara Tahta dizisinde İskender’i kim oynuyor?
Kara Tahta dizisi TRT 1’de her Çarşamba akşamlar yayınlanacak. TRT 1 dizi hayranları, Kara Tahta dizisi oyuncularını, konusunu merak ediyor. Kara Tahta fragmanını izleyenler İskender’in kim olduğunu sorgular oldu. Peki Kara Tahta İskender kimdir? Kara Tahta İstender karekteri kim? İşte Kara Tahta’nın İskender’i Taylan Meydan’ın hayatı.
Taylan Meydan kimdir? 1997, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Uzun süre tiyatrolarda sahne alan Taylan Meydan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2019 yılından itibaren Canevim, Hiç, Kazara Aşk, Kara Tahta gibi dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Taylan Meydan'ın rol aldı tiyatro oyunları ve dizi filmelri
Sütten Kesilmek / Oyuncu
Kazara Aşk (TV Dizisi 2021)
Hiç (Yusuf, TV Dizisi 2021)
Canevim (Yusuf, TV Dizisi 2019)