Kara Tahta Ülfet’i kim oynuyor? Mine Tüfekçioğlu kimdir?

Fatma Mine Tüfekçioğlu, evlilik öncesi soyadıyla Tüzel. 8 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul'da doğan Mine Tüfekçioğlu, Maltepe Anadolu Lisesi'nde orta eğitimini tamamladıktan sonra, lisans eğitimi almak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1987 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladı.

1991 yılına kadar Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1991 ila 1992 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra Antalya Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Sekiz yıl gibi bir süre Antalya'da görev yaptıktan sonra 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Tüfekçioğlu, Devlet Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra, pek çok televizyon dizisi çalışması da yapmıştır. Kendisi gibi Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Payidar Tüfekçioğlu ile evli olan Mine Tüfekçioğlu, gazeteci Hızır Tüzel'in kardeşidir.

Mine Tüfekçioğlu tiyatro oyunları

Kalpak : Vera Kissel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2013[3]

İmparotorluk Kuranlar : Boris Vian - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009[4]

Harputda Bir Amerikalı : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000[2][5][6]

Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Müfettiş : Nikolay Gogol - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1990

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1990

Kamuoyu : Aurel Baranga - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1989

Sevgili Doktor : Neil Simon - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988

Gönül Avcısı : Diego Fabri - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988

Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Mavi Masal : Salih Yakın - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Mine Tüfekçioğlu hangi dizilerde oynadı?

Kara Tahta : Ender Mıhlar - 2022 - Ülfet

Maria ile Mustafa : Faruk Teber - 2020 - Zümrüt

Galip Derviş : Barış Pirhasan - 2013 - Ayşe Boz (Konuk Oyuncu)

Bir Çocuk Sevdim : Cevdet Mercan - 2011 - Seda

Kurtlar Vadisi Pusu : Sadullah Şentürk - 2009-2010 - Ebru'nun Annesi

Genco : Kemal Uzun - 2007

24 Saat : Cem Sürücü - 2004

Ölümsüz Aşk : Cemal Şan - 2003

Zerda : Kudret Sabancı - 2002