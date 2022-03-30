Kara Tahta Sevgi kim? Kara Tahta’da Sevgi karekterini kim oynuyor?
Kara Tahta, ilk bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de TRT1’de başlıyor! TRT Türk aile yapısına uygun yapımlar yayınladığı için TRT dizileri de oldukça rağbet görüyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT, şimdi de Kara Tahta dizisi izleyici ile buluşacak. Peki TRT Kara Tahta dizi oyuncuları kimler? Kara Tahta’da Sevgi karekterini kim oynuyor? Kara Tahta Sevgi kim? Çiçek Dilligil kimdir, nereli kaç yaşında? Çiçek Dilligil hangi dizilerde oynadı? İşte Kara Tahta Sevgi’si Çiçek Dilligil’in hayatı…
TRT 1'de yayınlanan Kara Tahta dizisi, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde başlıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisi daha şimdiden büyük ilgi gördü. Peki TRT Kara Tahta dizi oyuncuları kimler? Kara Tahta Sevgi rolünü oynayan kim?
Kara Tahta’da Sevgi karekteri kim?
Kara Tahta Sevgi rolünü Çiçek Dilligil oynamakta. Peki Çiçek Dilligil kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Çiçek Dilligil kimdir?
Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
Çiçek Dilligil hangi dizilerde oynadı?
Kara Tahta - 2022-
Tövbeler Olsun - 2020
Sil Baştan - 2014
Harem - 2012
Balıketi - 2006
Avrupa Yakası - 2004
Çaylak - 2003
Aşk Olsun - 2003
Kuzenlerim - 2002
Babamı Arıyorum - 1997
Baskül Ailesi - 1997
Eltiler - 1997
Yüzleşme - 1996
Çılgın Bediş - 1996
Kaygısızlar - 1994
Acı Yıllar - 1989
Dudaktan Kalbe - 1988
Minik Cadı - 1975