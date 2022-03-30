Kara Tahta Sevgi kim? Kara Tahta’da Sevgi karekterini kim oynuyor?

TRT 1'de yayınlanan Kara Tahta dizisi, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde başlıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisi daha şimdiden büyük ilgi gördü. Peki TRT Kara Tahta dizi oyuncuları kimler? Kara Tahta Sevgi rolünü oynayan kim?

Kara Tahta’da Sevgi karekteri kim?

Kara Tahta Sevgi rolünü Çiçek Dilligil oynamakta. Peki Çiçek Dilligil kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Çiçek Dilligil kimdir?

Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

Çiçek Dilligil hangi dizilerde oynadı?

Kara Tahta - 2022-

Tövbeler Olsun - 2020

Sil Baştan - 2014

Harem - 2012

Balıketi - 2006

Avrupa Yakası - 2004

Çaylak - 2003

Aşk Olsun - 2003

Kuzenlerim - 2002

Babamı Arıyorum - 1997

Baskül Ailesi - 1997

Eltiler - 1997

Yüzleşme - 1996

Çılgın Bediş - 1996

Kaygısızlar - 1994

Acı Yıllar - 1989

Dudaktan Kalbe - 1988

Minik Cadı - 1975