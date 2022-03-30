Kara Tahta Cafer kimdir? Kara Tahta’da Cafer'i kim oynuyor?

TRT 1’de Ender Mıhlar yönetmenliğini üstlendiği yep yeni bir dizi ekrana geliyor. Kara Tahta dizisi geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın arkadaşlığını ve birbirinden ilginç hikayeleri konu alacak. Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi isimler yer aldğı Kara Tahta’da Cafer karekteri merak ediliyor.

Kara Tahta’da Cafer'i kim oynuyor?

Kara Tahta’da Cafer rolünü üstlenen isim Onur Durmaz.

Onur Durmaz kimdir?

Onur Durmaz 13 Haziran 1991 tarihide doğdu. Onur Durmaz, 13 Haziran 1991 yılında Kocaeli'de doğdu. Daha çocukken ailesiyle tekrar İzmir'e taşındı. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve müzik ile iç içe büyüdü. Üniversite eğitimini Viyana Konservatuarında tamamlayıp 2014 yılında Türkiye'ye döndü. En büyük çıkışını Yargı dizisindeki Engin Tilmen karakteriyle yaptı. Onur Durmaz, Yargı, Menejerimi Ara dizilerinde oynadı.