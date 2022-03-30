  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha ne kadar hak yiyeceksin? 'Hem Saadetli hem CHP'li' başkana şamar

Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı

Bundan da mı utanmıyorsun Temel Karamollaoğlu? Erbakan Hoca’nın kimlik numarasını UYAP'a girdiğinizde…

Fenerbahçe taraftarından Cübbeli Ahmet Hoca'ya büyük sürpriz! Cemaat şaşkına döndü

İşte Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı!

Murat Dalkılıç’tan skandal şarkı! Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili küstah sözler

Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın aldığı zayiatlarlar...

Demokrat Partili Cemal Enginyurt cumhurbaşkanı adaylarının kim olmadığını açıkladı!

CHP’li vekil sormuş, kankası SP’li vekil cevaplasın!

Devletin ayırdığı 35 milyar TL'ye göz diktiler! Oyun aynı
Medya Kara Tahta Cafer kimdir? Kara Tahta’da Cafer'i kim oynuyor?
Medya

Kara Tahta Cafer kimdir? Kara Tahta’da Cafer'i kim oynuyor?

Kara Tahta Cafer karakteri kim? Kara Tahta Cafer kimdir? Kara Tahta Cafer rolünü oynayan kim? soruları TRT 1’de Ender Mıhlar yönetmenliğinde Kara Tahta dizisi başlıyor. TRT 1’de Çarşamba akşamları yayınlanacak olan Kara Tahta fragmanı büyük ilgi çekti. Peki Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta Cafer’i kim canlandırıyor? İşte Kara Tahta (Onur Durmaz) hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:08:00 - 2022-03-30 16:11:07
Kara Tahta Cafer kimdir? Kara Tahta’da Cafer'i kim oynuyor?

TRT 1’de Ender Mıhlar yönetmenliğini üstlendiği yep yeni bir dizi ekrana geliyor. Kara Tahta dizisi geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın arkadaşlığını ve birbirinden ilginç hikayeleri konu alacak. Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi isimler yer aldğı Kara Tahta’da Cafer karekteri merak ediliyor.

Kara Tahta’da Cafer'i kim oynuyor?

Kara Tahta’da Cafer rolünü üstlenen isim Onur Durmaz.

Onur Durmaz kimdir?

Onur Durmaz 13 Haziran 1991 tarihide doğdu. Onur Durmaz, 13 Haziran 1991 yılında Kocaeli'de doğdu. Daha çocukken ailesiyle tekrar İzmir'e taşındı. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve müzik ile iç içe büyüdü. Üniversite eğitimini Viyana Konservatuarında tamamlayıp 2014 yılında Türkiye'ye döndü. En büyük çıkışını Yargı dizisindeki Engin Tilmen karakteriyle yaptı. Onur Durmaz, Yargı, Menejerimi Ara dizilerinde oynadı.

Kara Tahta dizisinde Irmak’ı kim oynuyor? Kara Tahta’da Irmak rolünü oynayan kim?
Kara Tahta dizisinde Irmak’ı kim oynuyor? Kara Tahta’da Irmak rolünü oynayan kim?

Medya

Kara Tahta dizisinde Irmak’ı kim oynuyor? Kara Tahta’da Irmak rolünü oynayan kim?

Kara Tahta Sevgi kim? Kara Tahta’da Sevgi karekterini kim oynuyor?
Kara Tahta Sevgi kim? Kara Tahta’da Sevgi karekterini kim oynuyor?

Medya

Kara Tahta Sevgi kim? Kara Tahta’da Sevgi karekterini kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay