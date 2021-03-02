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Medya Kara Şaman Togay kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay’ı kim oynuyor?
Medya

Kara Şaman Togay kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay’ı kim oynuyor?

Kuruluş Osman’da Kara Şaman Togay’ı kim oynuyor? sorusu Kuruluş Osman dizizi 48. bölüm 2. fragmanı yayınlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Papa’nın adamlarından Süleyman’ın Dündar’a “Osman’ın başına tahmin bile edemeyeceğin büyük bir bela musallat ettim” demesi sonrası Kuruluş Osman’a musallat edilen belanın ne olduğu merak edilirken, Bamsı Bey’in Kara Şaman Togay’ı işaret etmesi gözleri bir anda Kara Şaman Togay’a çevrildi. Peki Kara Şaman Togay kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay’ı kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 12:52:00 - 2021-03-02 12:56:07

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Malhun Hatun, Kayı Obasındaki hainin peşine düşerken, Papa’nın ajanlarından olan Süleyman ve Melik ile hainlikte işbirliğini bir adım öteye taşırken, Nikola da boş  durmuyor. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik Kara Şaman Togay'ı Osman Bey ve Kayı'ların başına musallat ediyor.

Kara Şaman Togay kimdir?

Kuruluş Osman', 3 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak. Kuruluş Osman 48'inci bölümüne efsanevi Moğol komutanı Togay'ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey'in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak. Kara Şaman Togay’ı kimin oynadığı Çaramba akşamı belli olacak. Kara Şaman Togay’ın, Diriliş Ertuğrul’daki Moğul komutanı olan Noyan’ı aratmayacağı konuşuluyor.

 

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