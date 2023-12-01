Kara parayı böyle aklıyorlar

Kayıt dışı hatta yasa dışı yollarla kazanılan paraların bankacılık sistemine sokulması ayrı bir organizasyon işi. Paranın izinin sürülmesini engellemek ve takibini güçleştirmek için kullanılan çok sayıda yol var. Uyuşturucu, terör, kaçakçılık, fuhuş, yasa dışı bahis, kumar ve göçmen kaçakçılığı gibi yollarla elde edilmiş paralar “kara para” olarak adlandırılıyor. Mali Müşavir, Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan konuya ilişkin şunları kaydetti:

En yaygın yol parayı küçültmek

Şirinler: Para aklamada en sık kullanılan yol kayıt dışı elde edilmiş miktarı küçültmek. Bunun için çok sayıda kişinin bulunması ve bu kişilerin küçük işlemlerle parayı bankacılık sistemine sokması gerekiyor

Parçalamak: Fakat her zaman bu kadar çok sayıda güvenilir “Şirin” bulmak mümkün olmuyor. Bu durumda daha az kişiyle işlem sayısını artırarak takipten kaçılıyor. Örneğin 2 milyon dolarlık işlem 100 kişi ile 5 bin dolar tutarla 4’er defa işlem yapılarak aklayabiliyor.

Nakit para kullanılan işyerleri (göstermelik şirketler): Çok müşterisi olmayan, hızlı sipariş yöntemiyle ve çoğunlukla tek ürün satan işletmeler çoğunlukla para aklamak için kullanılır.

Paravan-hayali şirketler: Bu şirketler daha çok yurt dışında kurulurlar. Hayali bir adres ve vergi numarasından başka kayıtları yoktur. Hiçbir ticari faaliyet göstermezler

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Şirket satın alımları: Şirketlerin bilançoları kolaylıkla münipüle edilebilirler. Örneğin hesabında nakit görünen bir şirketin satın alınması yoluyla firma bir anda ilgili miktar kadar parayı aklamış olur.

Döviz Büroları: Bazı sektörler para aklamaya çok uygundur. Döviz büroları da bunlardan biridir.

Kuyumculuk ve değerli taşlar: Öyle hassas bir sektördür ki bazı özel nitelikli ürünlerin fiyatını işçilik sebebiyle tam olarak tespit etmek asla mümkün değildir.

Sahte veya yanıltıcı fatura – Hayali ithalat, ihracat: Bir dönem ülkenin gündemini uzunca bir süre meşgul eden ve asıl olarak haksız vergi iadesinde kullanıldığı için eleştiri konusu olan hayali ihracat, kara para aklama işleminde de kullanılabilir. Buna göre değeri çok düşük veya hiç olmayan bir mal ihraç edilmiş gibi gösterilir ve buna uygun olarak fatura düzenlenir.