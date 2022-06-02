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Yerel Kara para aklama operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Kara para aklama operasyonu: Gözaltılar var

Tokat’ta düzenlenen kara para aklama operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 16:01:00 -
Kara para aklama operasyonu: Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin izini sürerek operasyon düzenledi. Malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçu soruşturması dahilinde Tokat merkezli İstanbul ilinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda A.E.K, G.K,, R.K ve G.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) raporuyla tespit edilen; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan elde edinilen İstanbul’da 1 ev ile birlikte lüks marka 2 araca mahkeme kararıyla el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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