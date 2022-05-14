Kara mürver nedir, faydaları nelerdir? Kara mürver kurusu hangi hastalıklara iyi gelir? | Mürver meyvesi

Kara mürver meyvesi, son yıllarda c vitamini ve multivitamin gibi besin takviyelerinin içine de sıkça ekleniyor. Yurt dışında daha çok elderberry ismi ile bilinen ama ülkemizde sambucus nigra ve kara mürver olarak tanınan bu meyve, pek çok hastalığa karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olur.

Kara mürver nedir?

Geniş bir kullanım alanı olan mürver, alerji ataklarını hafifletir, bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde çok etkilidir. Bakteri ve enfeksiyonlara karşı korur, kan şekerini düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kabızlık ve sindirim sistemini sorunlarına iyi gelir.

Kara Mürver Faydaları Nelerdir?

Ateş, iltihaplanma, halsizlik, baş ağrısı gibi rahatsızlıklara önemli ölçüde iyi gelir.

Ateş düşürücü etkisi bulunduğu için ateşli hastalıklar için alternatif tedavi olarak kullanılabilir.

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Meyvenin içinde bulundurduğu A, B ve C vitaminleri ile vücut direncini arttırmaya yardımcı olur.

Kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur.

Adet düzensizliğini geçirmede oldukça etkilidir.

Kara mürverin zayıflatıcı etkisi bulunur.

Grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

Mide ağrısına iyi gelir.

Kanser hücreleri ile savaşmaya yardımcı olur.

Kara mürver çayı ne işe yarar?

Geniş bir kullanım alanı olan mürver, alerji ataklarını hafifletir, bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde çok etkilidir. Bakteri ve enfeksiyonlara karşı korur, kan şekerini düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kabızlık ve sindirim sistemini sorunlarına iyi gelir.

Kara mürver çayı nasıl hazırlanır?

400 ml suyu bir cezvede kaynatın.

Kaynayan suyun içine kara mürver tanelerini ekleyin.

5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.

Demlenen kara mürver çayını bir süzgeçten süzerek bardağa aktarın.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra çayı tüketebilirsiniz.

Kara Mürver Kurusu Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kara mürver kurusu olarak da yenilebilen kara mürver meyvesi, pek çok hastalığa iyi gelir. Kara mürver çayı ve kara mürver özütü olarak da kullanılabilen bu meyve, uygun dozda ve pişirilerek tüketilmelidir. Çünkü bu bitkinin kabuğu, çiğ meyveleri ve yaprakları zehirli olabileceği için pişirilerek tüketilmesi gerekir.

Kara mürver kurusu, kanser hücreleri ile savaşır. Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı nedeni ile oluşan hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir. Aynı zamanda zararlı bakterilerle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kara mürver kurusu, UV radyasyonuna karşı sizi korur. Aynı zamanda idrarı artırmaya yardımcı olur ve bazı antidepresan özellikler gösterir.

Kara mürver, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ürik asit ve kan şekeri seviyelerini düşürmek gibi çok önemli etkileri vardır. Düzenli olarak kara mürver çayı tüketildiği zaman da kanı temizlemeye yardımcı olur.

Ayrıca kara mürver gibi bir çok derde deva olan ekinezya bitkisinide kullanabilirsiniz.

Bitki uzmanları ekinezyanın, soğuk algınlığının ve gribin süresini kısattığını ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafiflettiğini saptamışlardır. Ekinezya aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırmak amacıyla da kullanılır.

Ekinezyanın yaprak, taçyaprak ve kök bölümleri çeşitli amaçlar için kullanılır. Tüketimi genellikle güvenli kabul edilen bitkinin kökleri ve yaprakları kurutulur. Bununla birlikte diyet takviyelerinde, meyve sularında, cilt kremlerinde, çaylarda ve bitki özü olarak pastillerde de yer alabilir.

Halk arasında çoğunlukla ‘doğal ve şifa verici’ olarak bilinen ekinezya, özellikle soğuk algınlığı tedavilerinde kullanılıyor. Peki, ekinezya nedir, nasıl tüketilir? İşte, o detaylar

Ekinezya nedir, faydaları nelerdir?

Kirpi otu ya da Ekinezya, papatyagiller familyasına ait bir bitki cinsi. Eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılan şifalı bitkilerdir. Kuzey Amerika’nın endemik bitkilerinden olan ekinezya, Kızılderililer olmak üzere dünyanın pek çok yerine kullanılmıştır. Omaha ve Ponca yerlileri diş ağrısı için taze ekinezya köklerini çiğnerlerdi. Ekinezya köklerinin sıvısıyla yıkanmak yaralara ve yanıklara iyi gelirdi ve terin ateşli ısısını düşürürdü. Geleneksel tıpta solunum ve idrar yolları iltihaplanmalarında ve zor kapanan dış yaralarda kullanılır.

Kapsül veya tablet olarak kullanılan ekinezyanın en yaygın tüketim şekli ise çayını yapmaktır. Mevsim değişimlerinin etkilerinden korunmak, hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için ekinezya çayı düzenli olarak tüketilebilir ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Özellikle hamilelerin doktor kontrolünde tüketmesi gerekir.



EKİNAZYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

ÇAY: 1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya yaprağını/çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyun ya da kökünden 1 çay kaşığı kadarını 1 ya da 2 bardak suyla 10 dakika kadar kaynatın.