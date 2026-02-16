  • İSTANBUL
Kara kışa rağmen yuvasını terk etmiyor! Bu leylek göç etmeyi sevmiyor

Bitlis Güroymak'a bağlı Budaklı köyünde yıllardır göç etmeyen bir leylek, kar ve dondurucu soğuğa rağmen aynı yuvada kalmayı sürdürüyor.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde her yıl sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leyleklerin aksine bir leylek, kış aylarını da Budaklı köyünde geçiriyor.

 

Köyün simgesi oldu

Kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarına rağmen yuvasını terk etmeyen leylek, adeta köyün simgesi haline geldi.

 

Köy sakinleri, leyleğin uzun süredir aynı bölgede bulunduğunu belirterek, özellikle sert geçen kış günlerinde onun için endişelendiklerini ifade etti.

 

Uzmanlar, bazı leyleklerin iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması veya sağlık durumları nedeniyle göç etmeyebileceğini belirtiyor.

