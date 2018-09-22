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Kara Hekim lakaplı şarlatan gözaltına alındı

İstanbul'da bel fıtığı şikayeti olan bir kişiyi çekiç ve kazıkla sözde tedavi ederek kısmi felç geçirmesine neden olan 'Kara Hekim' lakaplı Metin A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:17
Kara Hekim lakaplı şarlatan gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut (37), maddi yetersizliklerden dolayı arkadaşının önerisiyle 'Kara hekim' lakaplı Metin A.'ya tedavi olmak istedi. İddiaya göre Metin A. ve Temel Aykut Ümraniye'de buluşmuştu.

Metin A. çantasından çıkardığı çekiç ve kazıkla sözde tedavi yöntemi uygulamaya başlamıştı. Ortaya çıkan korkunç görüntülerde Aykut acı çekse de Metin A. sözde tedavisini uygulamaya devam ettiği görülmüştü. Olayın ardından ağrıları daha da şiddetlenen Aykut, gittiği hastanede kısmi felç geçirdiği ve felç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendi.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 20:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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