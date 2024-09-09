Kara Harp Okulu’ndaki gizemli yemin sonrası şok gelişme! Ve o isim istifa etti

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yaşananları ve Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) başlattığı incelemenin boyutlarını açıkladı. Şener, genç teğmenlerin yeminlerinin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M.’nin istifasının dikkat çekici olduğunu belirten Şener, özetle şunları kaydetti:

"Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) başlattığı (...) inceleme çok boyutlu sürdürülüyor. (...)

Genç teğmenlerin resmi program sonrası okul yönetiminin bilgisi dışında düzenledikleri yeminin daha önceden provası yapılmış gibi görünüyor.

Öğrencilerin toplanma biçimi Teğmen Ebru Eroğlu’nun yemini ezberden okuyup öğrencilerin tekrarı bunu gösteriyor. O alana basın mensuplarının yönlendirilmesi de bunu gösteriyor. Yani perde arkasında olanlar işin medya ayağını da düşünmüşler.

Bunlar kimler olabilir?

Yazımda adres olarak da teğmenleri bu konuda yönlendirmeye, teşvik edebilecek kişileri şöyle sıralamıştım: “Dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor.”

Nitekim teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiş. İstifasını çevresine “Zaten istifa edecektim” diye gerekçelendirse de tartışmanın ortasına atılan teğmenlerin Bölük Komutanı’nın istifası bana ilginç geldi. (...)"

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