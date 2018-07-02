Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 18 sanık cezaevine gönderildi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Bugünkü celsede mahkemeye gelen evrakları okuyan heyet, daha sonra duruşma savcısına söz hakkı verdi. Mütalaasını veren savcı, yeni delillerin ortaya çıkması ve ankesörlü telefon soruşturmalarına ilişkin bilgi ve belgeler göz önüne alındığında tutuksuz 19 sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz 18 sanığın tutuklanmasına hükmetti. Duruşmaya yarın devam edilecek.