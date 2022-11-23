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Gündem Kara harekatı sinyali! Rusya'dan PKK'ya darbe
Gündem

Kara harekatı sinyali! Rusya'dan PKK'ya darbe

Terör örgütü PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzeyinde yapılması beklenen kara harekatı öncesi Rus güçleri kritik yerden çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 23:49:00 -
Kara harekatı sinyali! Rusya'dan PKK'ya darbe

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı sonrası Türkiye'nin hava harekatıyla darma duman ettiği PKK/YPG terör örgütüne Rusya'dan kötü haber geldi. Olası kara harekatı öncesi Tel Tamr'de bulunan Rus birlikleri bölgeden çekildi.

Son dakika: Olası kara harekatı öncesi PKK'ya soğuk duş: Rusya'dan yıkan haber geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçtiğimiz hafta sonu Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kılıç operasyonu başlattı.

Hain terör örgütünün barındığı noktaları bombalayan Mehmetçik, yaklaşık 300'e yakın teröristi öldürdü.

Hava harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte kara harekatının da olabileceği sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bugün yapılan grup toplantısında da, "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.

Rus birlikleri bölgeden çekildi

Erdoğan'ın kara harekatı mesajının yanı sıra Türkiye'nin yakın ilişkiler sürdürdüğü Rusya'dan da "Operasyonlarda Türkiye'nin yanındayız" mesajı gelmişti.

Türkiye'ye operasyonda destek veren Rusya'dan, bugün dikkat çeken bir hamle geldi.

Rus birlikleri, TSK'nın düzenlediği hava saldırıları öncesi güvenli sınır hattına yakın bir bölge olan Tel Tamr çevresinden çekildi.

Ayrıca Rus birliklerinin, çekilmekle kalmayıp bölgeyi terk ettiği de öğrenildi.

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