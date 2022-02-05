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Dünya Kar yüzünden dağ evinde mahsur kalan çift, 2 ay sonra kurtarıldı
Dünya

Kar yüzünden dağ evinde mahsur kalan çift, 2 ay sonra kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağ evinde mahsur kalan çift, yaklaşık 2 ay sonra polis tarafından düzenlenen hava operasyonu ile kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 11:01:00 - 2022-02-05 11:18:50

Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Aralık’tan bu yana dağ evinde mahsur kalan çift, Kaliforniya Otoyol Devriyesi ekiplerinin düzenlediği hava operasyonu ile yaklaşık 2 ay sonra kurtarıldı.

Yetkililer, mahsur kalan çiftin malzemelerinin tükenmeye başlaması üzerine Sierra County Şerif Ofisi'nden yardım istediğini ifade ederek, Kaliforniya Otoyol Devriyesi'ne bağlı Valley Division Hava Operasyonları biriminin helikopterle çifti ve köpeklerini mahsur kaldıkları dağ evinden kurtardığını belirtti. Yetkililer, söz konusu dağ evininin konumunu ve kurtarılan çiftin kimliklerini ise kamuoyu ile paylaşmadı.

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