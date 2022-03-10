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Spor Kar yağışının ardından merak ediliyor: Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?
Spor

Kar yağışının ardından merak ediliyor: Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?

Süper Lig'de 29. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşılaşacak. İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle maçın akıbeti merak ediliyor. Maç saatinde Nef Stadyumu'nda kar yağması beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 19:27:00 -
Kar yağışının ardından merak ediliyor: Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 14 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Nef Stadyumu'nda kar yağması beklenmiyor. Hava sıcaklığının 3 derece olacağı ifade edilirken şu an için bir erteleme ihtimali gözükmüyor.

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