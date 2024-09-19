Kar yağışı vatandaşları şaşırttı, Meteoroloji sarı alarm verdi, uyardı! Dikkat çeken grafik... Duyurdular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Tahminleri

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Hava Durumu Tahminleri

Sıcaklıkların yarın (Cuma) Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden esecek ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecektir. Meteoroloji yetkilileri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağışlar olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kar Yağışı Başladı

Van’da bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı’na kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Artvin ve Rize çevresinde çok kuvvetli yağış beklentisi bulunurken, diğer bölgelerde de yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Kasım ve aralık aylarında başlaması beklenen kar yağışının bu yıl erken gelmesi dikkat çekiyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu Tahminleri

Edirne’den Hatay’a, Adana’dan Van’a kadar birçok il için farklı hava durumu tahminleri bulunuyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenirken diğer bölgelerde de yağışlı bir hava etkili olacak. Hava durumu tahminlerine göre vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

2 KENTTE SARI ALARM

Meteoroloji, “Giresun, Ordu” için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Ordu ve Giresun'un kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.