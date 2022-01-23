Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yoğun kar, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Elmalık mevkisinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların İstanbul istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, yol güzergahlarında bulunan dinlenme tesislerine ve tır parklarına yönlendiriliyor. Bazı tırlar ise yol güzergahına park ederek geçiş izninin verilmesini bekliyor.

Ankara istikametinde ise Bolu Dağı'na geçiş yapacak tırlara kontrollü izin veriliyor.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Yoğun karın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Tokat-Sivas kara yolu iki yönlü ulaşıma kapandı

Tokat-Sivas kara yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kapandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tokat kent çıkışı ile diğer taraftan Çambıbel geçidinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Araç kuyruğu oluşan yolda trafik ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya'da etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya-Konya kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Antalya-Konya arasındaki geçişi sağlayan Akseki ilçesinin 1825 rakımlı Alacabel mevkisi, dün öğle saatlerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışıyor.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri de yolda kalan vatandaşların mağdur olmaması için mücadele ediyor. Ekipler, yolda mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardı.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede kar kalındığı ise 1,5 metreyi buldu.

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Samsun genelinde akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisi ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları, belediye ve polis ekipleri, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

Konya'da Karaman istikameti hariç kara yolları trafiğe kapatıldı

Konya'da geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu, yoğun kar yağışı ve yol açma çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte gece etkisini gösteren kar yağışı Kilis-Gaziantep ile Kilis-Hatay kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kilis Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentten Gaziantep ve Hatay istikametine araçların geçişine izin vermiyor.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kahramanmaraş'ta gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, karayolları ve belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

Ayrıca, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda da aynı şekilde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle araç girişine kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabaha karşı başlayan kar, otoyoldaki ulaşıma engel oluyor. Konuşlu karla mücadele araçlarının çalışmalar yürüttüğü otoyolun Nurdağı bölgesinde ise ulaşım durma noktasında geldi.

Otoyolun Gaziantep gişeleri de araç girişine kapatıldı. Otoyol girişlerinde görevli güvenlik görevlileri, gelen araçların şehir merkezine dönüşünü sağlıyor.

Bu arada otoyolun büyük bölümünde araç sayısının çok az olduğu gözlendi.