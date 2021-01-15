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Gündem Kar yağışı ulaşımı aksattı
Gündem

Kar yağışı ulaşımı aksattı

Erzurum ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 01:28:00 -
Kar yağışı ulaşımı aksattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı. ​​​​​​​

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

 

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