Kar yağışı nedeniyle 3 yolda kısıtlamaya gidildi

Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda yeni önlemleri beraberinde getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç önemli güzergahta tır ve çekici araçların geçişine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yolları 3 Mayıs 2026 saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici araçlara kapatıldı. Söz konusu yolların diğer araçlara ise açık olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜLERE DİKKATLİ OLUN UYARISI

Bakanlık, bu güzergahları kullanacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yoğun ve ani kar yağışının yol koşullarını zorlaştırdığına dikkat çekilirken, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi ve buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Karayolları ekipleri ile karla mücadele araçlarının sahada görev başında olduğu belirtildi.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Tır ve çekicilere yönelik geçici kısıtlamanın, trafik güvenliğini sağlamak ve olası riskleri azaltmak amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin yola çıkmadan önce güzergah bilgilerini kontrol etmeleri ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri isteniyor.