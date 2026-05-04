  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyede yolsuzluk çarkı deşifre oldu! 27 şüpheli adliyede! Mehmetçiğin şefkati Melike ile birlikte yürekleri de ısıttı İsrailli alçak bakandan kan donduran kutlama: Doğum gününde 'idam urganlı' skandal Tünelden 3 yılda 5,2 milyon araç geçti Zigana'da çifte kazanç Çin robot çağını başlattı! Tüm ev işlerini yapacak robot satışa çıkıyor! Petrol milyarderi iş adamı kızını evlendirmek için damat arıyor! Konak Belediyesi'nde "Tetikçi" Skandalı: CHP'li Başkan ve Meclis Üyesine Soruşturma! Özkan Yalım sonunda CHP'den ihraç edildi! Trump'ın UFO hamlesi: Gerçek mi yoksa gündem değiştirme mi? ABD'den iki yeni F-35I ve F-15I savaş uçağı filosu Soykırım destekçisi Trump
Yaşam Kar yağışı nedeniyle 3 yolda kısıtlamaya gidildi
Yaşam

Kar yağışı nedeniyle 3 yolda kısıtlamaya gidildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Kar yağışı nedeniyle 3 yolda kısıtlamaya gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarında tır ve çekici araç geçişinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Diğer araçlar ise kontrollü şekilde yoluna devam edebilecek.

Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda yeni önlemleri beraberinde getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç önemli güzergahta tır ve çekici araçların geçişine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yolları 3 Mayıs 2026 saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici araçlara kapatıldı. Söz konusu yolların diğer araçlara ise açık olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜLERE DİKKATLİ OLUN UYARISI

Bakanlık, bu güzergahları kullanacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yoğun ve ani kar yağışının yol koşullarını zorlaştırdığına dikkat çekilirken, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi ve buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Karayolları ekipleri ile karla mücadele araçlarının sahada görev başında olduğu belirtildi.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Tır ve çekicilere yönelik geçici kısıtlamanın, trafik güvenliğini sağlamak ve olası riskleri azaltmak amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin yola çıkmadan önce güzergah bilgilerini kontrol etmeleri ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri isteniyor.

Sinop'ta kar yağışı sürücüleri yolda bıraktı
Sinop'ta kar yağışı sürücüleri yolda bıraktı

Yaşam

Sinop'ta kar yağışı sürücüleri yolda bıraktı

O şehir son 66 yılda kış sezonunun en yüksek kar yağışını aldı
O şehir son 66 yılda kış sezonunun en yüksek kar yağışını aldı

Yerel

O şehir son 66 yılda kış sezonunun en yüksek kar yağışını aldı

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek: Yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor
Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek: Yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor

Gündem

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek: Yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23