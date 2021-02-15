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Gündem Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?
Gündem

Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Ülkemizi beyaza boyayan kar yağışları vatandaşları sevindirdi. Özellikle İstanbul’da yağan kar, İstanbul barajlarının dolmasına da çok etkili oldu. Vatandaşlar kar yağışının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Ne zamana kadar kar yağacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:56:00 -
Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Ülkemizin bazı bölgelerinde başlayan kar yağışları halen daha devam ediyor. İstanbul’da yağan kar, uzun zamandır böylesine yağmamıştı. Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Ne zamana kadar kar yağacak?

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışları hakkında vatandaşın merak ettiği soruya yanıt getirdi.

Çarşamba günü son bulabilir

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışlarının ne zamana kadar devam edeceği hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Bugün kıyı Ege'de kar yağışı kesiliyor. Ama doğuda da kar yağışı etkili olmayacak. Şu anda Doğu Karadeniz'de yağmur var. Kar yağışının çarşamba akşamı Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü Türkiye'de kar beklenmiyor. Ayrıca kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde bugün ve yarın zirai don tehlikesi baş gösterebilir. Perşembe ve cuma günü de Çukurova Bölgesi'nde zirai don tehlikesi olabilir." 

İstanbul için kar yağışı aşı gibi

Kar yağışlarının İstanbul barajlarına etkisi hakkında konuşan Şen, “Kar yağışı İstanbul'un su sorununa 'aşı' gibi geldi. Kar yağışı yavaş yavaş toprağı çektiği için yer altı sularına gitme ihtimali daha fazla. İstanbul Darlık ve Ömerli civarına bugün ve yarın biraz daha kar yağacak. Son kar yağışıyla beraber İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 50'yi geçebilir." ifadelerini kullandı.

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