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Gündem Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? AKOM saat verdi
Gündem

Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? AKOM saat verdi

İstanbul için son dakika açıklaması yapan AKOM, günlerdir etkili olan kar yağışının yarın akşam saatlerinde sona ereceğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:38:00 -
Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? AKOM saat verdi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışını, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülürken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek.

Kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

İstanbul'un tamamında cumartesiden itibaren devam eden kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı.

İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

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