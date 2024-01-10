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Yaşam Kar yağışı gece yarısına kadar sürdü
Yaşam

Kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-10 01:53:00 - 2024-01-10 01:54:34
Kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarılar sonrası Tekirdağ'da kar etkili oldu.

Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar devam etti.

Gece saatlerinde kar kalınlığı yaklaşık yer yer 10 santimetreye ulaşırken Tekirdağ’ın Süleymanpaşa sokaklarında adeta kartpostallık görüntüler oluştu

Gece saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

Kaynak: AA
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