Kar yağışı duyurusu! 9 Aralık hava durumu: Marmara, Karadeniz'in batısı; Sakarya ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2022 tarihli güncel son hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul dahil 68 il için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Vatandaşlar yaşadıkları kentlerdeki güncel hava durumunu takip ediyor. Barajlardaki doluluk oranını artıracak. Milyonlar ne zaman yağmur veya kar yağacağını merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Uzman isim, "Yağmur Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde problem yaratacak" diyerek tarih verdi. İstanbul'a kar yağacak mı? Peki, bugün hava nasıl olacak? Türkiye 'de kar yağışı var mı? Kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Aralık hava durumu tahminleri açıklandı. Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji cuma günü için uyarıda bulundu. Lapa lapa kar yağacak! İşte, İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir ve il il 9 Aralık son hava durumu raporu yapılan son hava durumu tahminleri...
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Ege Bölgesi'nde; Muğla, Aydın İzmir, Manisa, Uşak, Antalya ve Isparta'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da da Kocaeli ve Sakarya'da yağış görülecek. Yapılan açıklamada, yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Türkiye'de kar yağışı var mı?
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisa'nın güney, Uşak'ın batı çevrelerinin; Antalya ve Isparta'nın iç kesimlerinin; Batı Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yağış 2 gün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde problem yaratacak şiddette olacak. Uzman isim açıkladı.
PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
LODOS SICAKLIKLARI YÜKSELTECEK
"Bugün öğlen Ege kıyıları (Edremit, Muğla, Aydın kıyı ilçeleri) ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış akşam Marmara, Ege'yi kapsayacak. Yarın Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Gaziantep, ve Adıyaman'da görülecek. Lodos sıcaklıkları yükseltecek.
PROBLEM YARATACAK ŞİDDETTE
Önümüzdeki hafta (salı-çarşamba 2 gün) yağış (Yağmur) var. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde problem yaratacak şiddette. Su baskınları yapabilir.
Sıcaklıktaki düşüş tüm Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar yağışı yapar.
TEKRAR BAŞLAYACAK
Bugün İstanbul gündüz bulutlu, akşam yağmurlu 15 C. Çok kuvvetli olmayan LODOS hafta sonu hızını artıracak ve sıcaklığı 18-19 dereceye çıkartacak. Yağış cuma hafifliyor hafta sonu tekrar geliyor."
9 Aralık Cuma günü hava durumu
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları gece saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Yaşam
Aralık ayı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? Kar ve yağmur etkili mi? Barajlardaki doluluk oranları İstanbul 2022 4 Aralık Pazar son veriler
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisa'nın güney, Uşak'ın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Antalya ile Isparta'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 6°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yaşam
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RİZE 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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