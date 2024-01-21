  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin ve Brezilya'dan tarihi çıkış

Rusya sürpriz gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirime gitme kararı aldı

Bir ilk gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası sessizliğini bozdu: Ne yazık ki düğmeye basıldı

Birleşik Krallık'ın flaş sözleri! 2 adet mayın avlama gemileri çarpıştı: Sebep olanlara ateş püskürdü! İddialı çıkış

Bakan Ali Yerlikaya'dan 'Kaymakam imamı dövdü' iddiasıyla ilgili flaş çıkış: Hatırlatmada bulunulmuş

Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler

Cübbeli Ahmet Hoca 'İsmi Kenan olanlara müjdem var' dedi! Aleyna isimli olanlara kötü haberi verdi

Türk İHA ve SİHA’lar yine gündemde! Türk Donanması’na ve Türkiye'ye Orta Asya'dan ilgi artıyor! sınır kapılarındaki güç

Türk SİDA'sı NATO amirallerini şok etti! Yabancı gemiler cesaret edemedi ama o yaptı
Yaşam Kar yağışı Balkanlar'dan yurda girdi
Yaşam

Kar yağışı Balkanlar'dan yurda girdi

Yeniakit Publisher
2024-01-21 00:22:00 -

Balkanlar üzerinden gelen yoğun kar yağışı Edirne'de etkili oldu.

Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı Edirne'nin rakımı yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kapıkule-Edirne karayolunda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler kar altında sürücüleri güvenli bir şekilde ilerlemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Uluslararası Kapıkule karayolunun trafiğe kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı
Dünya

Taliban'dan Rusya'ya bu gelişmeyi açıkladı! Tavrı gündem oldu: içişlerimize karışmayın! Büyük tepki topladı

Taliban yönetimi, Afganistan'da tüm tarafları kapsayan bir hükümetin kurulmasına yönelik açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey..
Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!
Ekonomi

Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!

Dünyanın birçok noktasında dikkat çeken DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "2023 yılında Türkiye'de tarihi satış rekoruna ulaşmış olmak..
ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi
Dünya

ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) 2023 yılında tüm Amerikalıları öldürebilecek kadar fentanilin ele geçirildiğini duyurdu. Bu hamle i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23