  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kar yağacak mı? | Kar nereye yağacak?
Gündem

Kar yağacak mı? | Kar nereye yağacak?

Son dakika kar geliyor? | Artık soğuk hava iyiden iyiye yüzünü gösterdi. Milyonlarca kişi kar yağışının hangi illerde ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Peki, kar ne zaman yağacak? | Kar nerede yağacak? | Hangi illerde kar yağacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:01:00 -
Kar yağacak mı? | Kar nereye yağacak?

Kar mı yağacak?| Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerle ilgili yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlar soğuk havayla birlikte kar yağışının olup olmayacağını da araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak?

Kar yağacak mı? | Kar nereye yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

TRABZON

RİZE

GÜMÜŞHANE

ARTVİN

ERZURUM

HAKKARİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf
Dünya

Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü konuşma yaptığı sırada çekilen fotoğrafta ağzında maske olmadan görünen Beyaz Saray Genel Sekreteri M..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay