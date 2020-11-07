Kar yağacak mı? | Kar nereye yağacak?
Son dakika kar geliyor? | Artık soğuk hava iyiden iyiye yüzünü gösterdi. Milyonlarca kişi kar yağışının hangi illerde ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Peki, kar ne zaman yağacak? | Kar nerede yağacak? | Hangi illerde kar yağacak?
Kar mı yağacak?| Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerle ilgili yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlar soğuk havayla birlikte kar yağışının olup olmayacağını da araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak?
Kar yağacak mı? | Kar nereye yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.
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