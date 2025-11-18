Kâr üstüne kâr! CHP’nin ve Koç'un bankası para bastı

Cumhuriyet öncesi dönemde Müslüman ülkelerden gelen para ile kurulan ve hisselerinin yüzde 28’inin CHP’nin elinde olan İş Bankası para basmaya devam ediyor.

Banka aktif büyüklük sıralamasında, 4,2 trilyon lira ile 3'üncü sırada yer aldı.

İş Bankası, yüzde 30,5'le aktif büyüklüğünü en fazla artıran bankalar arasına girdi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İş Bankası karını ise yüzde 26,9 artırdı.

İş Bankası'nın öz kaynak büyüklüğü ise 277,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde öz kaynaklarını yüzde 26,3 artıran Türkiye İş Bankası en fazla artıran bankalar arasına girdi.

KOÇ'UN BANKASI YAPI KREDİ DE PARA BASTI

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini doldurmaya devam eden Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi de para bastı.

Yılın 9 ayını kapsayan ocak-eylül döneminde Yapı Kredi de en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar arasında yer aldı.

Aktif büyüklük sıralamasında Yapı Kredi, 3 trilyon 40 milyar lirayla ilk 5'te kendine yer buldu.

Yılın 9 ayında en yüksek kar elde eden bankalar arasında bulunan Yapı Kredi'nin karı ise 37,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'nin öz kaynak büyüklüğü ise 241,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti.