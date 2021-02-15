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Eğitim Kar tatili olan şehirlerde canlı ders olacak mı?
Eğitim

Kar tatili olan şehirlerde canlı ders olacak mı?

Yüz yüze eğitim ertelen şehirlerde canlı ders olur mu? Koronavirüs saygını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım'da ara verildi. Alınan kararla 15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze eğitime başlanacak. Ancak bazı illerde yoğun kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Söz konusu şehirlerde yaşayan öğrenciler kar tatili olması sebebiyle canlı ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kar tatili olunca canlı ders olmayacak mı? Kar tatili olan şehirlerde EBA ders olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 01:06:00 -
Kar tatili olan şehirlerde canlı ders olacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişinin yaşamına canlı ders, uşaktan eğitim gibi ifadeler yerleşti. Salgında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak’ta ise yarıyıl tatili başladı. Üç haftalık yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Alınan kararla köy okulların tüm kademelerde tam zamanlı olarak bugün yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak pek çok şehirde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Peki, canlı dersler kar tatilinde devam edecek mi? Kar tatili olan şehirlerde uzaktan eğitim olacak mı?

Kar tatili olan şehirlerde canlı ders olacak mı?

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Bolu, Düzce, Kocaeli, Yalova, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın ve Uşak'ta yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler yüz yüze eğitime ara verilen şehirlerde canlı ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bazı şehirlerde yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitime ara verilse de öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi. Canlı dersiniz olup olmadığını, EBA Tv derslerinin saatlerini öğrenmek için EBA web sitesine göz atabilirsiniz.

EBA CANLI DERS BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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