Kar tatili haberleri peş peşe geldi

Ülke genelinde etkili olan soğuk havalar ve kar yağışı hayatı olumusuz etkiliyor.

Kentte dün sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde bugün eğitime bir gün ara verilecek.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanların da idari izinli olacağı belirtildi.

Malatya merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" dedi.

ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta ve liselerde eğitime 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir yaptığı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla (31 Aralık Pazartesi günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

Erzincan’da yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime Pazartesi günü 1 günlük ara verildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır.” denildi.

BİNGÖL’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl’ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2018 Pazartesi günü, okullarımızda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Sivas'ta etkili buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kuvvetli buzlanma ve don ile yoğun sis beklendiğinden öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamileler, engelliler ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Elazığ'da etkili kar yağışı, aşırı buzlanma ve don beklendiği için okullar bugün tatil edildi.



Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini aktardı. Kentte ayrıca buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışının bugün gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışla beraber buzlanma hadisesinin de görülebileceği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engeli çalışanların da bu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.



Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının yarın da gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 31 Aralık'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.