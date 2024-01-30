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Ekonomi Kar satışı için bu seviyelere dikkat edin! Gram ve çeyrek alma zamanı mı?
Ekonomi

Kar satışı için bu seviyelere dikkat edin! Gram ve çeyrek alma zamanı mı?

Yeniakit Publisher
2024-01-30 14:06:00 - 2024-01-30 14:06:36
Kar satışı için bu seviyelere dikkat edin! Gram ve çeyrek alma zamanı mı?

Altın alım satımında belli destek noktalarını bilmeniz önemli. Hangi seviyede nasıl ve ne şekilde kar/zarar yaşayabileceğinizi kestirebilirsiniz.

Gram altın bugün saat 13:30 itibarıyla 1988 lira seviyesinden çeyrek altın ise 3255 lira seviyesinde kendine yer arıyor.Altın piyasasında yatay seyir devam ediyor.

Dün genel olarak dolar endeksi güçlü kalmaya devam ederken gün sonuna doğru endekste geri çekilme ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,05 seviyesine geri çekildiğini gördük. Jeopolitik risk üzerinden yeni gelişmelerin yaşanmaması Ortadoğu’da kısmi rahatlama getirdi piyasaya. Diğer taraftan Fed ocak toplantısında faiz indirimi yapmayacağı beklentisi ile ons altında yükselişlerin devamını görebiliriz.

Yükseliş seviyeleri

Ahlatcı Yatırım'a göre teknik olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2035 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Gram altın seviyesi

Gram altın yurt içinde TCMB zorunlu karşılıklarda Türk Lirası lehine yaptığı oransal değişiklikler sonrası kurda yaşanan yatay fiyatlamanın devam etmesi sonrası 1980TL üzrinde kalıcılığına devam ediyor. Diğer taraftan ons altında yükseliş denemeleri ABD tahvil faizlerinde dün yaşanan geri çekilme ile devam ediyor.

Serbest piyasa uzmanları ise alım bandının çeyrek için 3 bin 20, gram için 1975 bandının değerlendirilebileceğini hatırlattılar...
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Bu noktaları izleyin

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1985TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1995TL ve 2000TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1980TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1970TL ve 1960TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

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