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Gündem Kar nedeniyle kapanan yol 7 saat sonra ulaşıma açıldı
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Kar nedeniyle kapanan yol 7 saat sonra ulaşıma açıldı

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve bir kamyonun da bir süre mahsur kaldığı Burdur-Isparta dağ yolu, yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 19:47:00 -
Kar nedeniyle kapanan yol 7 saat sonra ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan Burdur- Isparta dağ yolu, yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve bir kamyonun da bir süre mahsur kaldığı dağ yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Polis ve jandarma ekipleri hem Burdur hem de Isparta girişini ulaşıma kapatarak yolda önlem almıştı.

Isparta kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle bir süre otobüslerin otogardan çıkışlarına izin verilmedi.

Öte yandan, yoğun kardan dolayı bir süre ulaşıma kapatılan Burdur-Ağlasun yolu Çatakbeli mevkisi de ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Ayrıca İl Özel İdare ekipleri de grup köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Aziziye, Harmancık, Soğanlı ve Çine köy yolları da ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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