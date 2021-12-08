  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağacak?
Yaşam

Kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağacak?

Yurdun büyük bölümü şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı var?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:59:00 -
Kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağacak?

Havalar pek çok bölgede iyiden iyiye soğudu. Vatandaşlar ne zaman kar yağışının başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyarıda bulunuldu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yağışların, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (metrekareye 20-50 kilogram), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın ise Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette
Ekonomi

Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette

Memurlar, emekliler, KİT ve özel sektör çalışanları, enflasyonun yüzde 25 olarak beklendiği 2021 yılının ardından, ciddi oranlarda maaş artı..
Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat
Sağlık

Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, insanların günlük hayatta dikkate almadığı bazı sağlık sorunlarının kalp hastalıklarının habercisi olabil..
PKK’nın önemli isimlerinden birini SİHA vurdu! SİHA Sezgin’in bilgisine!
Gündem

PKK’nın önemli isimlerinden birini SİHA vurdu! SİHA Sezgin’in bilgisine!

Güvenlik güçleri, içeride ve dışarıda terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirmeyi sürdürüyor. TSK veya MİT’e bağlı SİHA’lar, Irak'ın Kuzeyi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay