  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kar mı yağacak? Hangi illere ne zaman kar yağacak?
Yaşam

Kar mı yağacak? Hangi illere ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman nereye yağacak? Soğuklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bazı illerde yılın ilk karı düştü. Özellikle Doğu Anadolu'da yaşayanlar ne zaman kar yağışının başlayacağını araştırıyor. Peki, hangi illerde kar yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-29 00:20:00 -
Kar mı yağacak? Hangi illere ne zaman kar yağacak?

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Bazı illerde yılın ilk karı düştü. Peki, nereye ne zaman kar yağacak?

Kar mı yağacak? Hangi illere ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yarın hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yaşam

Yarın hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!
Gündem

Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!

Sosyal medyada sokak röportajındaki söylenen sesleri kullanarak muz yiyen ve muhtaç Suriyeliler hakkında olumsuz algı oluşturan nankör 11 ya..
Türkiye'den Katar sürprizi
Gündem

Türkiye'den Katar sürprizi

Açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını ifade etti. ..
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişiklik yapmadı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay