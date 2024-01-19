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Yerel Kar kalınlığının 1,5 metreye vardığı il!
Yerel

Kar kalınlığının 1,5 metreye vardığı il!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 11:38:00 -
Kar kalınlığının 1,5 metreye vardığı il!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Ovacık'ta bir süre önce etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreye ulaştı.

Tabiatın beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, Munzur ve Mercan dağları eteğindeki birçok köyün yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler de bu yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için üç gündür arazide zorlu mesai yapıyor.

Ekipler, Arslandoğmuş, Isıtma, Çambulak ve Pardi köylerinin karla kaplı yollarında çalışma gerçekleştirdi.
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Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köy yolları, ekiplerin zorlu mesaisiyle ulaşıma açıldı.

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