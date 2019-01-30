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Kar kalınlığı tam 10 metre! 20 gündür açılamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 10 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 296 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
Kar kalınlığı tam 10 metre! 20 gündür açılamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.

Gürpınar, Çatak, Bahçesaray, Gevaş, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kırsal yerleşim yerlerinde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

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Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezinde 5 köy ve 11 mezranın, Yüksekova ilçesinde 6 köy ve 20 mezranın yolu kapandı.

Kapalı 42 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

20 gündür açılamıyor

Muş'ta yoğun kar ve tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu yaklaşık 20 gündür açılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgede 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam eden ekipler, 2-3 gün içerisinde bu yolları açmayı hedefliyor.

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Ekipler sertleşen karı önce kepçeler yardımıyla dağıtıyor, ardından rotatif (kar savurma aracı) aracıyla yoldan temizliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, Üçevler bölgesi olarak tabir ettikleri Derecek, Ağıllı, Ekindüzü, Arıköy ve Cevizli grup köy yolunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu söyledi.

Bu sene bölgede tipinin de etkili olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu nedenle kar kalınlığı 10 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz bölgede 2 rotatif, kato ve 2 kepçe ile çalışıyor. Kar yüksekliğine kepçe ulaşamadığı için bölgeye kato gönderdik. Üçevler grup köy yolunu 2-3 gün içinde açmayı hedefliyoruz. Şehir merkezinde çok fazla olmasa da yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyecek derecede kar yağışı oluyor."

Bitlis'te de ekiplerin, kardan kapanan 44 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
  1. Muş
  2. Bitlis
  3. muş
  4. kar
  5. karla mücadele
  6. Hakkari Valiliği
  7. Mehmetşah Şentürk
  8. Üçevler bölgesi
  9. Van Büyükşehir Belediyesi

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