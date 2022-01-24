Kar İstanbul'da çok fena bastırdı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, Cuma gününden itibaren kentte kar yağışının etkili olacağı belirtilmişti. İstanbullunun günlerdir beklediği kar yağışı, cumartesi akşam saatlerinde etkili oldu.

Kadıköy'de her taraf bembeyaz

Kadıköy ve Üsküdar tamamen beyaza bürünürken, birçok yolun kapandığı görüldü. Ayrıca kar kalınlığı da 5 cm'ye kadar ulaştı. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı her geçen dakika artıyor.

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Beşiktaş'ta trafik kilitlendi

İstanbul'un en işlek bölgeleri arasında yer alan Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ise kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Çok sayıda araç, yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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Motokuryeler çalışmayacak

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışına ilişkin paylaşımda bulundu. Vatandaşların çok zor durumda olmadığı takdirde trafiğe çıkmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" dedi.