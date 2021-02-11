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Gündem Kar İstanbul’a ne zaman yağmaya başlayacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu
Gündem

Kar İstanbul’a ne zaman yağmaya başlayacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den son dakika yapılan açıklamaya göre, İstanbul’a etkisi yoğun kar yağışı söz konusu olacak. Kar yağışının pazartesi, salı ve çarşamba günlerine kadar devam edeceği tahmin edilirken, İstanbullular da karın İstanbul’a ne zaman yağacağını merak ediyor. Peki kar İstanbul’a ne zaman yağmaya başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:54:00 - 2021-02-11 16:55:18
Kar İstanbul’a ne zaman yağmaya başlayacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da pazartesi, salı ve çarşamba günleri de kar yağışı etkisini gösterecek. İşte İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi. Hafta sonuna doğru Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek. Anadolu karla kaplanacak.

Meteoroloji İstanbul hava durumu

Sert esen lodosla ülkede ılık hava ve yağmur geçişleri etkili olacak. Yarın Marmara'dan başlayarak ülkede sıcaklıklar 10-15 derece birden düşecek.  İstanbul ile birlikte pazartesi günü tüm yurtta da kar yağışı ve sağanak bekleniyor. İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili olarak meteoroloji uzmanı İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den de değerlendirmeler geldi. Twitter'daki hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının pazar günü akşam başlayacağını söyledi. Şen, İstanbul'da kar yağışının en kuvvetli görüleceği tarihin ise pazartesi ve salı günleri olacağını belirterek, bu günlerde sıcaklıkların gece -1, gündüz ise 2 derecelere düşeceğini söyledi.

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