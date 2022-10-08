'Kar edeceksiniz' yalanıyla 80 kilo altın topladılar! 2 hırsız kuyumcu tutuklandı

Bayraklı ilçesinde kuyumcu Ü.S., iddiaya göre, bankalardan kredi almak istemeyenlere dükkanından altın alabileceklerini; kendisinin de bu altınları 'al-sat' yapıp, işleterek elde edilen gelirden kar payı verebileceğini söyledi. Bu yöntemle altın satan ya da altın alan Ü.S., bir süre kişilere 'kar payı' adı altında çeşitli gramajlarda altın dağıttı. Ü.S. ve kendisi gibi kuyumcu kardeşi E.S., sonraki süreçte kendilerinden altınlarını isteyenleri oyalamaya başladı. Dolandırıldıklarını anlayan bazı kişiler, kardeşler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmada, 2 kardeşin, bugüne kadar 80 kilogram altın topladıkları, dolandırdıkları kişilerin çoğunun da yurt dışında yaşayan gurbetçiler olduğu belirlendi. Geçen hafta gözaltına alınan 2 kardeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'KİMSEYE GÜVENEMEYECEK HALE GELDİM'

Hollanda'da lokanta işleten Levent Güzhan, Ü.S.'yi yıllar öncesinden tanıdığını belirterek, "Yaklaşık 4 sene önce İzmir'e geldim. Mahallemdeki bir kuyumcuya girdiğimde Ü.S. yanıma geldi. Bana, 'Ağabey sen seneler önce saçları uzun olan Levent ağabey değil misin?' diye sordu. 'Evet, o benim' dedim. Ü.S., seneler önce bizim mahallemizdeki bir kuyumcuda çalışan çırakmış. Böylelikle sohbetimiz başladı. Bir süre sonra aile gibi olduk. Baktım namazında niyazında biri, güvendim. O günden sonra da diyaloğumuz sürdü. Kardeşim gibi güvendim ve hanımın bileziklerine kadar verdim. Her geldiğimde, kendisine altın vermeye başladım. Birikimime bağlı olarak bize kar payı veriyordu. Bu böyle bir süre devam etti ancak sonrasında dolandırıldım" diye konuştu.

Arkadaşları ve eşinin, kendisini çok uyardığını anlatan Güzhan, "Dinlemedim. Dolandırıldığımı bilmeme rağmen hala bir tarafım başka bir şey söylüyor. 2,5 kilogram altın verdim. 1 hafta önce arkadaşım aradı ve 'Altınların üzerine bir su iç' dedi. Bunun üzerine Ü.S.'yi arayıp altınlarımı istedim. Sıkışık olduğunu belirtip, çeşitli bahaneler önü sürdü. 1 hafta önce de tutuklandığını öğrendim. Kimseye güvenemeyecek duruma geldim. Buradaki akrabalarımdan daha fazla bu kişilerle görüşüyordum. Saatlerce birlikte oturuyorduk. Türk adaletine güveniyorum. İnşallah kısa süre içinde hak ettiği cezayı alır" dedi.