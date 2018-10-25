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Kar aniden bastırınca araçlar mahsur kaldı!

Sivas'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Tokat karayolunda araçlar mahsur kaldı.

25 Ekim 2018 Perşembe 23:39
Kar aniden bastırınca araçlar mahsur kaldı!

Sivas'ta sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kente mevsimin ilk karı düşerken Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ise ulaşım olumsuz etkilendi.

Bölgedeki kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı yüksek tonajlı araçlar da yolda kaldı. Yolda kalan TIR'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kar lastiği bulunan araçların kontrollü şekilde geçişine izin verilirken, karayolu ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Bölge Trafik ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçları Yıldızeli ilçesinde bekletmeye başlattı. Yolda kalan bazı sürücüler ise lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Kar yağışı ve tipi bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 23:39
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. ulaşım
  4. kar yağışı
  5. GÜNCEL Haberleri

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