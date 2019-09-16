Kapya biber dolması nasıl yapılır? Kırmızı biber dolması tarifi Dillere destan, damakları şenlendiren bir dolma tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kırmızı biber dolması tarifi...

Dillere destan, damakları şenlendiren bir dolma tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kırmızı biber dolması tarifi... Kırmızı biber dolması tarifi Malzemeler: 1 kilo kapya biber

2 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçabı

1 buçuk su bardağı pirinç

Dereotu

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Nane Sos için; 1 tatlı kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Sıvıyağ İşe biberleri temizleyerek başlamalısınız. Biberlerin tohumlarını çıkardıktan sonra sap kısımlarını atmayın. Ardından bir tencereye az miktarda sıvıyağ koyup ısıtın. Yağın içerisine soğanları ekleyip güzelce soteleyin. Soğanların rengi değişince tencereye salça ekleyin. Salçanın ardından pirinç ve baharatları tencereye ilave edin. Pirinçler birkaç dakika pişince ocağı kapatın ve tencereye maydanoz ile dereotu ilave edin. Kapya biberler iç harçla doldurun ve ayrılan sap kısımları kapak gibi örtün. Ardından biberler yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Sos malzemelerini güzelce karıştırılıp biberlerin üzerinde gezdirin. Biberlerin üzerine bir kat yağlı kağıt, bir kat folyo serin. Biberleri 250 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Şimdiden afiyet olsun.

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