Kaptanlık pazubandı kimde olacak?

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Fenerbahçe'de 3 kaptan Gustavo, Altay ve Mesut Özil'in sakat olması nedeniyle Antwerp maçında kimin kaptan olacağı merak konusu oldu. Konyaspor deplasmanında Luiz Gustavo ve Altay Bayındır’ın sakatlanması, Mesut Özil’in de henüz tam anlamıyla iyileşememesi nedeniyle kaptan eksikliği yaşanıyor. Antwerp deplasmanında kimin birinci kaptan olacağı merak ediliyor.

Öte yandan son 2 yıldır takımda güçlü bir kaptan modeli de çıkmadı. Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Gustavo, Mesut Özil ve Altay arasında sürekli gidip gelen kaptanlık bandı bir türlü esas liderle buluşamadı.

Takımın başarılı yıllarında aynı zamanda milli takımda da kaptanlık yapan Rüştü Reçber, Ogün Temizkanoğlu, Ümit Özat, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu gibi isimler vardı.