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Kaptan Umut verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut yeni sezon öncesi umut verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
Kaptan Umut verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut yeni sezon öncesi umut verdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld bölgesinde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen Sarı-Kırmızılılarda kaptan Umut Bulut, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile takdir topluyor.


İspanya ekibi SD Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Umut Bulut, oynadığı futbol ve attığıgolle yeni sezon öncesi umut verdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
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