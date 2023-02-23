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Spor Kaptan sana da bu yakışırdı zaten! Hakan Çalhanoğlu'ndan alkış alan hareket!
Spor

Kaptan sana da bu yakışırdı zaten! Hakan Çalhanoğlu'ndan alkış alan hareket!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen A milli futbol takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 10:43:00 -
Kaptan sana da bu yakışırdı zaten! Hakan Çalhanoğlu'ndan alkış alan hareket!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı. Haber7'ye göre; Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken milli yıldız, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.

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