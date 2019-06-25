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Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren ve çıkamayan kedi yavrusunukaporta ustası kurtardı.

25 Haziran 2019 Salı 16:43
Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı

Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki Kemal Barışsever'e ait otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden esnaf durumu otomobil sahibine bildirdi.

Çabaları sonucu kediyi çıkartamayan Barışsever,kaporta ustası çağırdı. Ustanın bir saatlik çalışmasının ardından, kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kedi, bulunduğu yerden çıkarılınca hızla bölgeden uzaklaştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:43
  1. Cumhuriyet Caddesi
  2. Amasya
  3. kaporta ustası

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