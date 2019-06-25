Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren ve çıkamayan kedi yavrusunukaporta ustası kurtardı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki Kemal Barışsever'e ait otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden esnaf durumu otomobil sahibine bildirdi. Çabaları sonucu kediyi çıkartamayan Barışsever,kaporta ustası çağırdı. Ustanın bir saatlik çalışmasının ardından, kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kedi, bulunduğu yerden çıkarılınca hızla bölgeden uzaklaştı.

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