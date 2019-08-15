0553 313 94 23

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Denizli’de yolda bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara almak isteyen şahıs arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 22:52
Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Denizli’de yolda bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara almak isteyen şahıs arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Kaza, Çivril-Denizli karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giden Turgay Nacak yol ortasında duran bir kaplumbağa gördü. Hayvanın ezileceğini düşünen Nacak aracı ile durarak kaplumbağayı yol kenarına almak istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Orhanlar’ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yola düşen Nacak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası çarpmanın etkisi ile sürücü Orhanlar da yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhanlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplumbağayı kurtarmak isterken hayatını kaybeden Nacak’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli çalışanlar ne zaman çalışacak?
    1. Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli..
    2. Sivas'ta silahlı kavga: 5 yaralı
    3. Devrilen traktörün altında kalan..
    4. Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    5. Trabzonspor Sparta Prag maçı kaç kaç..
    6. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    7. Milosevic: "Turu geçmeyi hak ettik"
    8. Kocaeli’de Roman iki grup arasında..
    9. Tünceli’de dayı cinneti: 3 ölü, 1..
    10. Tur atlayan Trabzonspor'un rakibi..
    11. Maçın ardından
    12. Sergen Yalçın: "Rakip oyuncular..
    13. Samsun'da otomobil ile motosiklet..
    14. Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı
    15. Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü,..
    16. İzmir’de 29 kaçak göçmen yakalandı
    17. Ilhan Omar: “Netanyahu, ‘İslam..
    18. GÜNCELLEME - İsrail'den ABD'li..
    19. KOAH nedir? KOAH tedavisi nasıldır?
    20. Köpek kavgasında baba-oğul öldürüldü
    21. Kolunuzu kaldırınca acıyorsa... İşte..
    22. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi..
    23. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    24. Microsoft'tan skandal itiraf!..
    25. Obeziteye engel olan yiyecekler neler?..
    26. Kaplumbağayı kurtarmak isterken..
    27. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    28. GÜNCELLEME - Japonya'da Krosa tayfunu
    29. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde tur..
    30. Trabzonspor tur atladı!
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita