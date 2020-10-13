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Teknoloji Kaplumbağadan ilham alıp ‘su altı drone’ ürettiler
Teknoloji

Kaplumbağadan ilham alıp ‘su altı drone’ ürettiler

Balıkesir Üniversiteli 7 arkadaş, 2 yıllık çalışmalarının sonucunda ürettikleri su altı drone prototipini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te görücüye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:55:00 -
Kaplumbağadan ilham alıp ‘su altı drone’ ürettiler

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Abdulkadir Yıldırım, Fatih Elibol ve Bayram Er, Makine Mühendisliği Bölümünden Mert Koçak ve Erkin Öz, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Mert Yılmaz ve Sefa Eren, TEKNOFEST’e katılmak için ekip oluşturdu.

Öğrenci evinde teknoloji

Su altı teknolojisiyle ilgili araştırma yapan gençler, aralarından 3’ünün paylaştığı öğrenci evinin 20 metrekarelik odasında iki yıllık çalışma sonucunda ürettikleri prototipe, Türk mitolojisinde “su cini” anlamına gelen “Ardov” ismini verdi.

Yazılımını da yaptılar

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sabri Bıçakçı’nın danışmanlığındaki projede, gövdesi elle üretilen cam elyaf kompozit olan cihaza bir drone motorunu modifiye ederek yerleştiren 7 arkadaş, yazılımı da kendileri yaptı. Maliyeti yaklaşık 6 bin lira olan cihazın batık araştırması, sudaki kayıp bir şeyin bulunması ve su altı arama kurtarma ve temizlik gibi işlevleri bulunuyor.

Gençler, TEKNOFEST’in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nda 129 proje arasında finale kalarak 21’nci seçilen cihazı geliştirip su altı kablosuz haberleşme özelliğini eklemeyi hedefliyor.

Pervaneler 3D'den

Proje hakkında bilgi veren takım lideri Abdülkadir Yıldırım, cihazın özelliklerine ilişkin şunları anlattı: “Aracı deri sırtlı deniz kaplumbağalarından ilham alarak tasarladık. Dış kabını cam elyaf kompozit yöntemiyle kendimiz imal ettik. Yine normalde drone motoru olarak kullanılan motorları suya karşı yalıttık. Pervaneler ve kol tutamakları, 3D yazıcıdan çıkararak kendimiz imal ettik.”

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